Тверь, 28 мая, 2020, 17:54 — ИА Регнум. Благотворительная помощь в виде 20 тысяч медицинских комплектов передана инфекционным госпиталям и другим медицинским учреждениям Тверской области. Медики, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, получили респираторы, защитные костюмы, очки, бахилы и перчатки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Передача СИЗ медикам

Комплекты поступили в рамках заключенного при поддержке правительства региона соглашения о сотрудничестве Фонда Твери и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Тверская область стала первым из девяти регионом, получившим помощь.

В частности, шесть тысяч единиц средств индивидуальной защиты доставлено в городскую больницу №6.

«Нашей больнице переданы бахилы и защитные костюмы — они соответствуют всем необходимым требованиям, их использование разрешено в особо опасных условиях, при работе с инфекциями. Ежедневно у нас около 100 сотрудников работают в «красной» зоне. В среднем потребность в защитных костюмах в учреждении составляет 200−300 единиц в день», — рассказал главный врач горбольницы Владимир Удалов.

Также тысяча единиц средств защиты передано медикам тверской станции скорой медицинской помощи.

«Благодарны за поддержку. Решением губернатора теперь все наши бригады получили статус инфекционных. Поэтому средства индивидуальной защиты очень востребованы. Всего у нас трудится около 300 человек, а также 170 водителей, ежедневно порядка 100 человек работают на вызовах», — рассказал главный врач станции Константин Маслов.

Тысячу СИХ также получили в Конаковской центральной районной больнице, средства индивидуальной защиты направлены областной клинической больнице, Калининской, Зубцовской и Нелидовской ЦРБ, 1-й городской больнице.

Также Тверская область также получит благотворительную помощь на приобретение продуктовых наборов нуждающимся и «банок Боброва» — аппаратов, необходимых для подачи кислорода.

Как сообщало ИА REGNUM, также в регионе проходят акция взаимопомощи #МыВместе и благотворительный марафон #ЗАБОТАРЯДОМ.

«Хочу поблагодарить наших волонтеров. Это движение в Тверской области всегда было на высоте», — отметил ранее глава региона Игорь Руденя.

За время действия акции было доставлено более 20 тонн продуктовых наборов нуждающимся в поддержке людям.