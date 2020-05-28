Москва, 28 мая, 2020, 17:20 — ИА Регнум. Ростуризм не намерен искусственно сдерживать выездной туризм, однако официальных уведомлений о начале туристического сезона нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе встречи с депутатами Госдумы от «Единой России» во главе с Адальби Шхагошевым.

Government.ru Зарина Догузова

«Предпосылок к тому, что кто-то открылся 1 июня с конкретной датой у нас нет», — заявила Догузова.

Она подчеркнула, что находится на связи «со всеми зарубежными партнерами в рамках министров туризма G 20, ШОС и так далее.

«Ни одного официального уведомления о том, что они готовы принимать российских туристов нет — с содержательным пояснением, как они намерены обеспечивать безопасность наших туристов… Как только мы получим конкретные даты от зарубежных партнеров при условии соответствующих решений уполномоченных органов, мы искусственно сдерживать поездки наших граждан не будем и не собираемся», — заверила глава ведомства.