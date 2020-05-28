Москва, 28 мая, 2020, 16:57 — ИА Регнум. На фоне коронавируса обороты в России в сфере туризма упали до 95%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая, об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе встречи с депутатами Госдумы от «Единой России».

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«Обороты упали до 90−95%, гостиницы стоят с загрузкой либо ноль, либо два процента (если они используются для размещения медперсонала», — заявила Догузова.

Ростуризм оценивает потери в 1,5 трлн рублей в первые полгода — это все перевозки, операторы, развлечения, места отдыха, перечислила она.