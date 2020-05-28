Москва, 28 мая, 2020, 16:45 — ИА Регнум. Проблемы со стимулирующими выплатами медикам обсудили в ходе совещания комитета Госдумы по охране здоровья, комитета по контролю и регламенту с участием представителей правительства РФ, Минздрава и Минтруда, сообщил депутат Федот Тумусов («Единая Россия»).

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«Жалобы идут потоком: там не дали, тут придержали. Иногда помогает огласка, иногда в дело вступают прокуратура и СК: в общем, ситуация далека от нормальной. Напряжение растет, работа с коронавирусом — это смертельная опасность, статистика смертности пляшет: то ли умерло 100 медиков, то ли 300 — как так может быть?» — отметил Тумусов в соцсетях.

Несмотря на неоднократные поручения президента, несмотря на принятые документы, внимание СМИ и, в том числе, депутатские запросы, проблемы сохраняются, деньги продолжают экономить на врачах, указал парламентарий.

«Решение здесь может быть только одно: выработать очевидные, простые правила, методические рекомендации, в соответствии с которыми главные врачи могли бы принимать правильные, эффективные, оперативные и, главное, справедливые решения», — полагает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство России предоставит регионам свыше 22 млрд рублей на стимулирующие выплаты медперсоналу, который оказывает помощь пациентам с коронавирусом нового типа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.