Санкт-Петербург, 28 мая, 2020, 16:29 — ИА Регнум. Пауза в избирательном процессе не должна затянуться, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом в процессе обсуждения голосования по поправкам в Конституцию РФ заявил заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Урна с бюллетенями

Шаповалов обратил внимание, что в России из-за пандемии отложили все выборы, запланированные на апрель, май и июнь, включая муниципальные, а также голосование по Конституции. Здесь РФ не отстала от общемировых трендов.

«Если анализировать мировую практику, нужно констатировать, что также поступили почти все. Есть примеры других реакций, ну точно так же, как есть примеры некоторых стран, которые предпочитают не обращать внимания на пандемию, мы знаем эти страны, и ведут себя так, будто ничего не происходит. Но есть реакции в странах, где выборы проходили, и это привело к достаточно серьезным издержкам, в том числе политическим», — заметил Шаповалов.

В пример он привел первый тур местных выборов во Франции 15 марта, второй тур уже не состоялся: слишком серьезная волна возмущения поднялась среди населения.

«Даже в общем-то была корреляция между резким ростом заболеваемости и выборами, которые прошли. Поэтому РФ здесь абсолютно находится в тренде тех практик гуманных, которые формирует мир. Мир впервые сталкивается с такого рода ситуацией. Мы идем, я думаю, по совершенно правильному пути. В то же самое время есть три причины, которые, по моему мнению, должны привести нас к логичному выводу, что эта пауза в избирательном процессе, в процессе голосования не должна затянуться», — заявил эксперт.

Во-первых, заметил он, эпидемия в России идет на спад, что кажется ему очевидным, более того, РФ находится не «в первом эшелоне» пандемии. В Южной Корее выборы уже прошли, объявлен второй тур выборов во Франции.

«Страны, пройдя пик и медленно спускаясь с плато, возвращаются к нормальной политической практике», — объяснил Шаповалов.

Кроме того, если надолго приостановить выборные процессы, «утратится смысл демократии». Как ему кажется, люди соскучились по социальной деятельности и благодаря пандемии «увидели значимость политических процессов и важность участия в них».

«Они наконец вживую, в режиме реального времени видят, как формируется политика, как принимаются политические решения. Цифры тех, кто собирается участвовать в голосовании, об этом желании свидетельствуют», — сказал Шаповалов.