Москва, 28 мая, 2020, 16:16 — ИА Регнум. Восемь различных видов вакцин от коронавируса предложила Россия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 28 мая заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович на онлайн-собрании научного совета РАН «Науки о жизни», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Вуйнович отметила, что на данный момент в мире разрабатываются 124 потенциальные вакцины от коронавируса, о которых уведомили ВОЗ. Из них 10 проходят клинические испытания, а остальные находятся на доклинической стадии. Россия наряду с другими странами участвует в этом процессе.

«Мы имеем регистрацию восьми вакцин-кандидатов из разных институтов РФ», — сказала Вуйнович.