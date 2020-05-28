Тверь, 28 мая, 2020, 14:26 — ИА Регнум. Все бригады скорой помощи получат статус инфекционных в ряде муниципальных образований Тверской области — речь идёт о тех районах, где подтверждено наибольшее число случаев заражения коронавирусом, а также в межрайонных центрах обслуживания пациентов. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии региона, которое 27 мая провел губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Повышенные надбавки должны выплачиваться, прежде всего, тем медикам, кто работает на передовой борьбы с коронавирусом», — подчеркнул в ходе обсуждения Игорь Руденя.

Полностью инфекционными станут бригады скорой медицинской помощи в Твери, Кимрах, Конаковском районе, Ржеве, Торжке, Вышневолоцком городском округе, Нелидовском и Бежецком районах. В остальных муниципалитетах количество инфекционных бригад зависит от эпидемиологической ситуации.

Статус инфекционных позволит выплачивать сотрудникам этих бригад повышенные стимулирующие надбавки, введённые президентом России Владимиром Путиным. Дополнительные выплаты в Тверской области получат более тысячи сотрудников указанных служб, на эти цели выделено около 28 млн рублей.

На данный момент в регионе уже выплачены стимулирующие доплаты медикам за апрель — их получили более 2 тыс. 500 работников 50 медицинских организаций региона. Всего на эти цели выделено почти 317 млн рублей, в том числе 303 млн рублей из федерального бюджета, 6,4 млн рублей из областного. За счёт региональных средств установлены выплаты врачам-реаниматологам (20 тыс. рублей), водителям скорой помощи (5 591 рубль). Также средства регионального бюджета направлены на обеспечение медработников горячим питанием, это более 7,3 млн рублей. Кроме того, регион обеспечивает проживание медиков в гостиницах.