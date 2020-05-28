Санкт-Петербург, 28 мая, 2020, 11:44 — ИА Регнум. Компания-резидент петербургской особой экономической зоны разработала аппараты экспресс-дезинфекции для машин скорой помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

Компания «АСКМ» придумала новую систему, благодаря которой дезинфицировать салоны скорой помощи можно будет практически мгновенно — это важно, так как обработку нужно проводить после каждого пациента, а на станции скорой помощи сейчас нагрузка серьезно возросла. Обработка системой занимает менее минуты.

«В связи с высокой загруженностью в период пандемии службы скорой неотложной медицинской помощи нуждаются в оперативном проведении дезинфекции, и при этом, обработка должна быть максимально эффективной. Наша система аэрозольной дезинфекции встраивается в автомобиль и управляется удаленно с планшета для исключения контакта медицинского персонала с дезинфектантом. Верифицированные сведения о проведенной дезинфекции, месте, времени, машине и ФИО оператора автоматически поступят в базу данных лечебного учреждения. После этого требуется 5 минут на проветривание транспортного средства и машина снова готова отправляться на выезд», — говорит основатель компании «АСКМ» Александр Шматков.

Речь идет об аэрозольной мелкодисперсной дезинфекции. В специальный аппарат, встраиваемый во внутреннюю часть корпуса машины, заливается дезинфектант, который затем в автоматизированном режиме распыляется в салоне автотранспорта, заполняя в короткий промежуток времени даже самые труднодоступные участки. В качестве дезинфицирующего средства выступает стабилизированный раствор диоксида хлора GreenDez. Методом сильного окисления он воздействует на мембрану патогенов — грибов, бактерий, вирусов ‑ и разрушает их, а также безопасен для человека, не повреждает поверхности предметов.

Добавим, оборудование производства «АСКМ» используется во многих лечебно-профилактических учреждения, среди которых Боткинская больница Санкт-Петербурга, НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, Московская городская клиническая больница №67, а также на транспорте и в учреждения ФСИН РФ.