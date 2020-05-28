Якутск, 28 мая, 2020, 04:26 — ИА Регнум. Прокуратура Якутии проверяет информацию из соцсетей о проведении одним из учебных заведений высшего образования республики субботника с массовым скоплением студентов и преподавателей без соблюдения в условиях пандемии требований санитарно-эпидемиологических правил, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Telegram-канал «Якутск» Массовый обед на субботнике в Якутске в разгар эпидемии коронавируса

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В ходе проверки выяснилось, что субботник с обедом организовал Арктический государственный агротехнологический университет (бывшая Якутская государственная сельскохозяйственная академия).

На многочисленных фото в соцсетях видно, как люди общаются, едят, при этом никакой дистанции не соблюдают. Маски, если они у кого и есть, лиц не закрывают.

На 28 мая в Якутии более 1,8 тыс. заражённых коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, факт проведения субботника в Кабардино-Балкарии в условиях необходимости соблюдения режима полной самоизоляции из-за коронавируса попал в поле зрения Генпрокуратуры РФ.