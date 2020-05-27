Москва, 27 мая, 2020, 23:59 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России рекомендовало не включать в статистику по COVID-19 пациентов с лёгкими симптомам заболевания. Соответствующий документ обнародовала 27 мая пресс-служба ведомства.

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Согласно методическим рекомендациям Минздрава, в случае выявления у пациента коронавируса при отсутствии жалоб с его стороны его состояние «следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8». Это предполагает диагноз «носительство возбудителя COVID-19» и не включается в официальную статистику по заболеваемости и смертности в результате заражения коронавирусом.

Ведомство также указывает, что случаи смерти пациентов с коронавирусной инфекцией должны разделяться на две группы. К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.

Напомним, согласно последним официальным данным, в России выявлено уже 370 680 случаев заражения коронавирусом, 3968 пациентов с COVID-19 скончались, излечились и были выписаны из больниц 142 208 человек.