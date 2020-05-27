Калуга, 27 мая, 2020, 20:54 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша намерен принять участие в выборах главы региона. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 27 мая, выступая на пресс-конференции, посвященной 100 дням его работы во главе региона.

Пресс-служба правительства Калужской области Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша

«Для меня это — большая ответственность перед людьми, перед областью, и думаю, что многое удастся сделать», — подчеркнул врио главы региона.

Напомним, Владислав Шапша был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области в феврале нынешнего года. Ранее он занимал должность главы Обнинска.