14 февраля 2020 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 04:41 — REGNUM Владимир Путин 13 февраля 2020 года назначил врио губернатора Калужской области главу Обнинска Владислава Шапшу, приняв перед этим отставку Анатолия Артамонова, который занимал свой пост с 2000 года. ИА REGNUM проанализировало активы и связи нового калужского главы.

Владислав Шапша Admobninsk.ru

Отставка 67-летнего Артамонова, которого прочат в сенаторы, обсуждалась давно. В комментариях федеральным СМИ теперь уже бывший губернатор отмечал, что сам рекомендовал на своё место главу Обнинска Владислава Шапшу. О последнем известно, что он родился в Обнинске в семье физика, в сентябре ему исполнится 48 лет. По образованию новый глава региона инженер-математик. Также он закончил обучение по специальности «государственное и муниципальное управление». В разные годы трудился в Обнинском городском центре занятости, был консультантом замгубернатора с 2002 по 2004 годы, а около трёх лет — исполнительным директором областной газеты «Знамя».

В администрацию Обнинска Шапша пришёл в 2006 году, начав с должности управляющего делами. С сентября 2015 года занимал пост главы Обнинска. С личного сайта Владислава Шапши известно, что он женат, воспитывает сына и увлекается трекингом, занимался бадминтоном и атлетической гимнастикой.

Доходы семьи

В декларации, размещённой на сайте городской администрации, Владислав Шапша по итогам 2018 года указал доход в размере 4 688 505,48 рубля, куда входили некие «иные доходы», суть которых не раскрывалась. Супруга градоначальника доходов за тот год не имела. В активе семьи были земельный садовый участок площадью 527 кв. м, жилой дом на 204,7 кв. м, квартира площадью 56,9 кв. м и 1/3 доли в квартире площадью 46,5 кв. м плюс гаражный бокс. Всё это оформлено на нового главу Калужской области. Помимо этого, у него в гараже стоял автомобиль Мазда СХ-5, а в пользовании был участок площадью 857 кв.м. У супруги и сына имущество было только в пользовании.

За год до этого картина была такой же, но доход Владислава Шапши составлял 4 279 956 рублей, куда входил «доход от продажи автомобиля». Вероятно речь шла о продаже автомобиля супруги. В декларации за 2016 год в её собственности фигурировал легковой автомобиль Пежо 308. Для сравнения: доходы самого Шапши в 2016 году составляли 3 416 214 рублей. Таким образом, или автомобиль был продан за 800 тыс. рублей или в 2017 году зарплата главы города существенно выросла.

Активы калужского главы

Бывший глава Обнинска, а на сегодня врио губернатора Владислав Шапша в качестве учредителя коммерческих компаний не числится, но при этом является учредителем двух юрлиц. Одно из них — ране был частым поставщиком услуг различным областным госструктурам.

По данным ЕГРЮЛ, в 2008 году Владислав Шапша совместно с Виктором Ткаченко, Андреем Занковичем, Ильей Широких, Анастасией Некрасовой и Алексеем Бакеевым учредили общественную организацию «Федерация бадминтона города Обнинска». Шапша является также её президентом. Бакеев — бывший директор и соучредитель московского ЗАО «Олерон-металл» (деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами), которое было ликвидировано в августе 2019 года, но являлось учредителем действующего калужского ЗАО «Обнинская энерготехнологическая компания» (производство электрического оборудования). В активе Бакеева участие в 1994 году в учреждении совместно с комитетом по управлению имуществом Обнинска ОАО «Радуга-Обнинск», ликвидированного в 2013 году.

Некрасова — единственный владелец и директор созданного в 1997 году ООО «Дина» (розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах). По итогам 2018 года, ООО в декларациях указало нулевой доход. Илья Широких — экс-директор ликвидированного в мае 2017 года ООО «Инженерно-технический центр «Алатоо» (производство электромонтажных работ).

Интереснее другое юрлицо, где врио выступал соучредителем, — региональный общественный фонд поддержки и развития средства массовой информации Калужской области «Твой век», учрежденный в Калуге 10 февраля 2006 года. Основной вид деятельности — издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий. Учредители, помимо Шапши, — Алексей Слабов и Татьяна Конева (президент фонда). Слабов на сегодня — директор государственного автономного учреждения «Медиакорпорация «Калуга сегодня», которое было учреждено министерством внутренней политики и массовых коммуникаций области 17 июля 2019 года для издания газет. Постановление о создании медиакорпорации в июне 2019 года подписал Анатолий Артамонов.

За менее чем год своего существования медиакорпорация провела десяток тендеров, в том числе закупку у единственного поставщика в феврале 2020 года — АО «Всероссийский центр изучения общественного мнения». Центр должен будет за 2 млн рублей провести социологическое исследование на тему: «Изучение социально-политической ситуации в Калужской области и определение рейтинга СМИ в Калужской области». Срок оказания услуг — в течение 20 рабочих дней с 13 февраля 2020 года. Задачей исследования является определение «социального самочувствия жителей», изучение «представления жителей области об актуальном проблемном поле региона», конфессиональных установок жителей, включая декларируемую религиозность, а также «измерить отношение населения к работе региональных и муниципальных органов власти» и «определить медиаканалы, способы получения информации о ситуации в регионе и уровень доверия к ним».

Возвращаясь к Владиславу Шапше. Фонд «Твой век», где он выступает соучредителем, по открытым данным, также был частым участником тендеров у госзаказчиков. Речь идёт о 29 госконтрактах на сумму свыше 5,575 млн рублей, заключенных с 2010 по 2013 год. К примеру, для Фонда имущества области в 2011—2013 годы он неоднократно оказывал услуги по размещению материала заказчика в официальном печатном издании-бюллетене «Калужские торги» и услуги в области рекламы. В 2010—2011 годах среди заказчиков фонда были министерство образования и науки Калужской области (оказание услуг по изданию областной молодежной газеты и ее доставке, цена контракта — 700 тыс. рублей), министерство сельского хозяйства Калужской области (оказание услуг по организации освещения деятельности министерства в печатных СМИ, цена — 180 тыс. рублей), администрация губернатора, тогда ещё Анатолия Артамонова (размещение в периодическом печатном издании официальной информации о деятельности органов исполнительной власти, цена — 120 тыс. рублей) и Законодательное собрание Калужской области (услуги по распространению информации, цена — 199,5 тыс. рублей).