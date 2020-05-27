Москва, 27 мая, 2020, 20:20 — ИА Регнум. Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая. Соответствующее распоряжение дал на совещании 27 мая президент Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Глава государства отметил, что за помощью в центры занятости обращаются в том числе граждане, не имевшие подтверждённого дохода или достаточного стажа по прежнему месту работы, либо вовсе не имевшие официального трудоустройства.

«Такое, к сожалению, бывает. В этом случае предусмотрен минимальный размер пособия по безработице — 1500 рублей. Конечно же, этого мало. Поэтому давайте с 1 мая текущего года, то есть задним числом, увеличим минимальное пособие втрое — до 4,5 тысячи рублей», — сказал Путин.

Президент уточнил, что в таком объёме пособие по безработице будет выплачиваться в течение трёх месяцев, то есть до 1 августа 2020 года.

Напомним, ранее с инициативой о повышении минимального размера пособия по безработице выступил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.