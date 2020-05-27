Москва, 27 мая, 2020, 19:00 — ИА Регнум. Правительству РФ поручено подготовить изменения в трудовом законодательстве, учитывающие расширение рынка труда с удаленным режимом работы.

Kremlin.ru На совещании о ходе ситуации на рынке труда

Такое поручение 27 мая дал президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации на российском рынке труда.

«Поручаю отдельно дать предложения по донастройке самого трудового законодательства, в том числе с учетом опыта последних месяцев, имея в виду использование цифровых технологий при оформлении трудовых отношений», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что «необходимо упростить регулирование режимов удаленной занятости».

«При этом нужно исходить из главного — права работников должны быть безусловно защищены и в полной мере обеспечены. Это ключевое требование и безусловный приоритет», — отметил президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях пандемии коронавируса и введённого режима ограничений работа в «удалённом режиме» получает всё более широкое распространение.