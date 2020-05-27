Санкт-Петербург, 27 мая, 2020, 18:47 — ИА Регнум. Уже 99 петербургских врачей и членов их семей получили компенсации в связи с заражением коронавирусом. Об этом оповестили 27 мая в администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у Покровской больницы

Общая сумма выплат на данный момент достигла 30 млн рублей. В ближайшее время ожидается, что еще около 600 пострадавших врачей и сотрудников больниц получат выплаты, так как комиссии в их медицинских учреждениях приняли по ним положительные решения.

Заметим, ранее сообщалось, что в Петербурге более трех тысяч медицинских работников заразились коронавирусом.

На данный момент из резервного фонда на компенсации направили 600 млн рублей. В случае заражения медик получает 300 тыс. рублей, при установлении инвалидности — 500 тыс. рублей, в случае гибели его семья получает 1 млн рублей. Обратиться за деньгами можно в администрацию своего района или в комитет по социальной политике, если петербургский медик живет в соседнем регионе.

Напомним, 27 мая депутаты городского Заксобрания приняли в третьем чтении закон, который снимает лимит на размер резервного фонда в 2020 году. Это связано с дополнительными оперативными тратами на борьбу с коронавирусом.