Пенза, 27 мая, 2020, 17:23 — ИА Регнум. Из пензенского Центра специализированных видов медпомощи 26 мая был выписан пациент, который боролся за жизнь почти два месяца, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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33-летнего пациента доставили на карете скорой помощи 2 апреля в очень тяжелом состоянии, поделилась замглавного врача Центра Джамиля Курмаева. По ее словам, у мужчины была двусторонняя тотальная пневмония, легкие поражены на 90%. Пациента сразу определили в реанимацию, поскольку заболевание развивалось стремительно, начались осложнения на другие органы. Благодаря аппарату искусственной вентиляции легких три недели поддерживалась жизнедеятельность пострадавшего. Врачам приходилось консультироваться с московскими коллегами, обмениваться мнением и опытом.

Благодарный пациент записал и прислал врачам видеообращение со словами благодарности всему персоналу.

«Почти два месяца в больнице оказались насколько трудными, настолько и важными», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области 27 мая лабораторно подтвердились 88 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Всего с начала наблюдения зафиксировано 1980 носителей коронавирусной инфекции. С начала пандемии выздоровели после заражения коронавирусом 1481 человек, за сутки 116 пациентов. Скончались 17 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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