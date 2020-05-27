Пенза, , 11:30 — REGNUM В Пензенской области 27 мая лабораторно подтвердились 88 новых случаев заражения SARS-CoV2. Всего с начала наблюдения зафиксировано 1980 носителей коронавирусной инфекции. С начала пандемии выздоровели после заражения коронавирусом 1481 человек, за сутки 116 пациентов. Скончались 17 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, за сутки-двое, сообщает общероссийский оперативный штаб.

О двух новых случаях смерти от коронавируса стало известно от пресс-секретаря губернатора Пензенской области Дины Черёмушкиной. Первый пациент — мужчина 1963 года рождения, имел ряд сопутствующих заболеваний, такие как: артериальная гипертензия, хронические гастрит и панкреатит. Причина смерти — коронавирусная инфекция с осложнением пневмонией.

Вторая смерть — женщина 1955 года рождения, с сопутствующей ишемической болезнью сердца, гипертонией и атеросклеротическим кардиосклерозом. Причина ее смерти — двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 27 мая выявили 1072 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 34 817 случаев.

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