Псков, 27 мая, 2020, 16:49 — ИА Регнум. Обращение главы региона лично к президенту Владимиру Путину — это ресурс, к которому в текущей ситуации с коронавирусом власти регионов могут прибегнуть только один раз, когда все остальные уже исчерпаны. Так в беседе с корреспондентом ИА REGNUM прокомментировал просьбу главы Псковской области Михаила Ведерникова к главе государства политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Instagram.com/m.v_007/ Пост губернатора Псковской области в соцсети

На его взгляд, сам факт обращения напрямую к Путину не свидетельствует ни о смелости, ни о мудрости, ни о некомпетентности региональных чиновников.

«Каждый ищет свои возможности по улучшению ситуации в регионе. Обращение в федеральный центр и лично к президенту — это такая последняя возможность, которая есть, и ее можно использовать только один раз, дважды по тому же поводу нельзя. И каждый сам считает, когда у него открывается окно возможностей для единственного обращения. Если все остальные ресурсы испробованы, других вариантов нет, можно, наверное, обратиться к президенту», — рассудил Солонников.

При этом, подчеркнул политолог, у каждого губернатора есть свои связи и возможности по лоббированию интересов региона в Москве и конкретно в администрации президента, и ресурсы Ведерникова, например, отличаются от ресурсов губернатора Новгородской области Андрея Никитина, которого, вероятно, консультируют об «открывающихся окнах» по линии Агентства стратегических инициатив, которое он ранее возглавлял и которое дает широкий спектр выхода на различные федеральные органы власти.

«Может быть, Ведерникову проще обращаться к президенту. Но это ситуационная политика. Нельзя говорить о смелости, или мудрости, или чем-то негативном в этой связи», — убежден Солонников.

Он также не видит причин для опасений, что Псковская область может стать аналогом «дагестанского очага» коронавируса на Северо-Западе.

«Управляемость регионов заметно выше у нас, чем на Северном Кавказе, и такого кризиса в региональном управления, какой был в Дагестане, на Северо-Западе нет ни у кого. Так что не думаю, что у нас нечто подобное будет происходить. Управляемость достаточно высокая. Кризис тоже не кажется сверхчрезвычайным. В Коми со вспышкой справились, в Мурманской области тоже справляются», — отметил Дмитрий Солонников.

Напомним, глава Псковской области Михаил Ведерников 27 мая обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь региону в борьбе с коронавирусной инфекцией и ликвидацией дефицита квалифицированных медицинских кадров.

Позже днем 27 мая Владимир Путин в разговоре с мэром Москвы Сергеем Собяниным распорядился подготовиться к направлению бригад московских врачей в Псковскую и Владимирскую области, а также в регионы Северного Кавказа.

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