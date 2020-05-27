Санкт-Петербург, 27 мая, 2020, 15:56 — ИА Регнум. Депутаты петербургского Законодательного собрания обратились в Уставный суд города, чтобы оспорить полномочия городского правительства устанавливать «правила поведения» во время пандемии коронавируса. Заявление подписали беспартийные депутаты Максим Резник и Михаил Амосов, «яблочник» Борис Вишневский, «справоросс» Алексей Ковалев и представитель КПРФ Александр Рассудов.

Дарья Драй ИА REGNUM На улицах Петербурга

Народные избранники просят Уставный суд проверить положения законов Петербурга, а также постановления Смольного, связанные с правовым регулированием во время ЧС и правилами для противодействия коронавирусу.

По мнению парламентариев, поправки к закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге», которые дали Смольному полномочия устанавливать обязательные для исполнения «правила поведения», содержат неопределенность, что может привести к произвольному их толкованию и нарушению прав граждан.

Например, даже термин «правила поведения» никак не закреплен законодательно, указывают депутаты, и границы этих ограничений и запретов, которые Смольный может установить, никак не прояснены.

По мнению депутатов, неточность в формулировках позволяет властям города вмешиваться в компетенции иных органов и ветвей власти. Например, Смольный запретил целому ряду организаций вести экономическую деятельность.

«Как это соотносится с законом, не является ли это вмешательством правительства Санкт-Петербурга в вопросы, решение которых отнесено к полномочиям иных органов регионального и федерального уровня? Могут ли «правила поведения», установление которых в период режима повышенной готовности делегировано правительству Санкт-Петербурга, выражаться в форме указанных запретов на ведение экономической деятельности и возложение на граждан обязательств, например, по использованию средств индивидуальной защиты в общественных местах?» — интересуются городские парламентарии.

Они подчеркивают, что, согласно Конституции РФ, ограничения прав и свобод человека допускаются только на основании федерального закона. «Совершенно очевидно, что даже временный запрет на осуществление экономической деятельности является серьезным ограничением конституционных прав граждан», — заключают депутаты.

Отдельное внимание они уделяют масочно-перчаточному режиму, за несоблюдение которого петербуржцам грозят штрафы вплоть до 4−5 тыс. рублей. Депутаты не видят конкретики в нормативном акте Смольного, там используют термин «средство индивидуальной защиты», но никак не раскрывают его. Отсюда не ясно, обязаны ли граждане носить медицинские респираторы, макси и перчатки, и является ли нарушением отсутствие маски при наличии перчаток, и наоборот.

Добавим, у Уставного суда есть месяц, чтобы изучить обращение депутатов, после чего — еще 15 дней на решение, будет ли суд его рассматривать.