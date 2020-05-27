Берлин, 27 мая, 2020, 10:50 — ИА Регнум. Немецкая компания BMW официально представила обновленный седан BMW 5-Series. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба марки.

Пресс-служба BMW Обновленный BMW 5-Series

После рестайлинга седан 2021 модельного года получил обновленную внешность в духе немецкой марки. Так, у BMW 5-Series были изменены фары, увеличена фальшрадиаторная решетка, которая получила более длинные и широкие детали. Кроме того, у модели была заменена передняя панель на ту, что стоит у M-Sport. Сзади поменялись фонари, которые получили новую L-образную структуру.

Внутри появилась современная система BMW iDrive 7 с дисплеем на 12,3 дюйма, дополнительный сенсорный экран, а также программное обеспечение немецкой марки, сервисы Apple CarPlay и Android Auto. Причем все это доступно уже в начальной версии.

Ранее стало известно, что BMW 5-Series 2021 модельного года получит гибридную установку для версии 540i, мощность которой составляет 335 л. с.

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