Санкт-Петербург, 27 мая, 2020, 07:36 — ИА Регнум. В среду, 27 мая 2020 года, исполняется 317 лет со дня основания Санкт-Петербурга. В связи с сохраняющимися на сегодня ограничительными мерами против распространения коронавируса никаких массовых празднеств в Северной столице не будет — все мероприятия пройдут в онлайн-режиме.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане отдыхают на Дворцовой площади (фото 26 мая 2020 года)

В знак уважения к основателю Санкт-Петербурга в День города его руководство 27 мая всегда возлагает цветы к памятнику Петру Великому — Медному всаднику на Сенатской площади.

Дню рождения города будет посвящен и традиционный полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. В этом году почетное право произвести торжественный выстрел доверят героям нашего времени — медикам Северной столицы. В честь Дня города на несколько часов будут зажжены факелы на Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова.

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Вся остальная программа торжеств претерпела кардинальные изменения в связи с продолжением эпидемии коронавируса. Как сообщили в Смольном, подготовлено 140 мероприятий, большинство из них пройдет в онлайн-формате, их можно будет увидеть в телеэфире и в интернете.

Среди них — концерт «Классика на Дворцовой», который покажет телеканал «Санкт-Петербург», гала-концерт «#Петербург 317» в эфире телеканала «78». В БКЗ «Октябрьский» без зрителей состоится концерт «Город над вольной Невой!», 30 мая его в записи покажет телеканал «Санкт-Петербург».

Театры и другие сценические площадки города покажут видеозаписи праздничных спектаклей, кинофильмы об истории города, музеи проведут онлайн-экскурсии, покажут лекции и выставки.

На портале «Культура Петербурга» можно посмотреть полную программу празднования 317-й годовщины города на Неве.

Добавим, что вечером, в 20:00 мск, военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии устроят праздничный артиллерийский салют в честь 317-й годовщины основания Санкт-Петербурга. Расположенные у Петропавловской крепости расчёты двенадцати 85-мм пушек Д-44 произведут 30 холостых артиллерийских залпов.