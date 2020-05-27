Петербург впервые отмечает День города в онлайн-формате
Санкт-Петербург, 27 мая, 2020, 07:36 — ИА Регнум. В среду, 27 мая 2020 года, исполняется 317 лет со дня основания Санкт-Петербурга. В связи с сохраняющимися на сегодня ограничительными мерами против распространения коронавируса никаких массовых празднеств в Северной столице не будет — все мероприятия пройдут в онлайн-режиме.
Санкт-Петербург был основан 27 мая (по новому стилю) 1703 года русский царём (впоследствии — императором) Петром I, заложившим в устье Невы на Заячьем острове первый камень будущей Петропавловской крепости, вокруг которой затем возник новый город. С 1712 года Санкт-Петербург был столицей Российской империи. Столичный статус был утрачен городом в 1918 году, когда Советское правительство переехало из Петрограда в Москву. Самая трагическая и героическая страница в истории города — почти 900-дневная вражеская блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. За свою историю город трижды менял имя, и с осени 1991 года вновь стал называться так, как решил его основатель — в честь святого апостола Петра.
В знак уважения к основателю Санкт-Петербурга в День города его руководство 27 мая всегда возлагает цветы к памятнику Петру Великому — Медному всаднику на Сенатской площади.
Дню рождения города будет посвящен и традиционный полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. В этом году почетное право произвести торжественный выстрел доверят героям нашего времени — медикам Северной столицы. В честь Дня города на несколько часов будут зажжены факелы на Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова.
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Вся остальная программа торжеств претерпела кардинальные изменения в связи с продолжением эпидемии коронавируса. Как сообщили в Смольном, подготовлено 140 мероприятий, большинство из них пройдет в онлайн-формате, их можно будет увидеть в телеэфире и в интернете.
Среди них — концерт «Классика на Дворцовой», который покажет телеканал «Санкт-Петербург», гала-концерт «#Петербург 317» в эфире телеканала «78». В БКЗ «Октябрьский» без зрителей состоится концерт «Город над вольной Невой!», 30 мая его в записи покажет телеканал «Санкт-Петербург».
Театры и другие сценические площадки города покажут видеозаписи праздничных спектаклей, кинофильмы об истории города, музеи проведут онлайн-экскурсии, покажут лекции и выставки.
На портале «Культура Петербурга» можно посмотреть полную программу празднования 317-й годовщины города на Неве.
Добавим, что вечером, в 20:00 мск, военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии устроят праздничный артиллерийский салют в честь 317-й годовщины основания Санкт-Петербурга. Расположенные у Петропавловской крепости расчёты двенадцати 85-мм пушек Д-44 произведут 30 холостых артиллерийских залпов.