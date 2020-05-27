Приштина, Сербия, 27 мая, 2020, 10:30 — ИА Регнум. Глава правительства Косово Альбин Курти 26 мая посетил добровольцев, работающих на линии бесплатной психологической помощи в ходе эпидемии коронавируса при министерстве здравоохранения Косово.

ATA, албанское государственное новостное агентство Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegtafi, встреча с добровольцами прошла в министерстве здравоохранения.

Политик выразил благодарность добровольцам за вклад в борьбу с коронавирусом:

«От сердца благодарим ваш за ваш вклад, мы так вам благодарны, что не выразить словами. Вы — те герои мира, которые в этот кризис сделали возможным успешный выход из него и теперь мы на пороге победы, на пороге прекращения пандемии COVID-19, и эта победа была бы невозможна без вас».

Напомним, уже в этот четверг в Косово будет отменен пропускной режим передвижения. В ближайшее время ожидается отмена карантина и открытие границ.