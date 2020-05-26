Бригады скорой помощи Петербурга опаздывают в 4% случаев
Санкт-Петербург, 26 мая, 2020, 19:21 — ИА Регнум. Только в 4% случаев бригады Городской станции скорой помощи Петербурга не успевают добраться до пациента за 20 минут — по установленному нормативу. Об этом сообщил 26 мая главный врач станции Алексей Бойков, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы пытаемся удержать это время. Но должен сказать, что мы не успеваем выдержать это время, количество задержек 4% составляет. Это небольшой процент, но он действительно существует. Я должен сказать, что бригады выезжают в основном в общественные места, на улицу. Конечно, значительно тяжелее нашим коллегам в отделениях скорой помощи при районных поликлиниках, но пока все держатся», — заявил Бойков в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Станции скорой помощи также приходится работать с повышенными нагрузками в условиях нехватки персонала — многие подхватили коронавирус или слегли с пневмониями.
«На сегодняшний день достаточно много сотрудников заболели, поэтому есть определенные проблемы с комплектованием бригад. Тем не менее мы старались удерживать весь этот период 174 бригады», — заверил Бойков.
По словам заместителя главы комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрея Сараны, в районах имеется 321 бригада «неотложки» на весь город, и именно на них падает основная нагрузка, связанная с госпитализацией пациентов с ОРВИ, пневмонией, подозрением на коронавиурс или с COVID-19.
«Норматив по приезду по неотложной помощи — два часа», — сказал Сарана.
Он утверждает, что все бригады оснащены достаточным количеством средств индивидуальной защиты, чтобы оказывать помощь больным с коронавирусом.
Сарана также прокомментировал шокирующие фотографии с километровыми очередями из машин скорой помощи в петербургские стационары. В мае, по свидетельству медиков, был поставлен рекорд — бригады стояли в очереди более 11 часов.
«Это пиковая нагрузка, когда пациентов у нас одновременно становится достаточно много, в основном это понедельники и пятницы, в субботу и воскресенье наблюдается некоторое затишье, наверное, это связано с тем, что люди стараются дождаться рабочей недели и не попадать на выходные», — объяснил Андрей Сарана.
Кроме того, в очередях виноват и инфекционный регламент стационаров, перепрофилированных под коронавирус, утверждает он: пациенты не должны пересекаться, после каждого приходится проводить дезинфекцию.
«Собственно говоря, даже если выстраивается небольшая очередь из автомобилей скорой помощи, то все знают о том, что есть приоритет: пациенты, которые в этих машинах находятся и нуждаются в экстренной помощи, они госпитализируются мимо всей очереди», — сказал чиновник. Он добавил, что и в самой машине пациент находится под полноценным наблюдением медиков.
Заметим, следственные органы заинтересовались смертью молодой петербурженки, скончавшейся в середине апреля после того, как она несколько раз звонила в скорую помощь, но к ней так никто и не приехал.
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