Санкт-Петербург, 26 мая, 2020, 19:21 — ИА Регнум. Только в 4% случаев бригады Городской станции скорой помощи Петербурга не успевают добраться до пациента за 20 минут — по установленному нормативу. Об этом сообщил 26 мая главный врач станции Алексей Бойков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи подъезжает к больнице им. Боткина в Петербурге

«Мы пытаемся удержать это время. Но должен сказать, что мы не успеваем выдержать это время, количество задержек 4% составляет. Это небольшой процент, но он действительно существует. Я должен сказать, что бригады выезжают в основном в общественные места, на улицу. Конечно, значительно тяжелее нашим коллегам в отделениях скорой помощи при районных поликлиниках, но пока все держатся», — заявил Бойков в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Станции скорой помощи также приходится работать с повышенными нагрузками в условиях нехватки персонала — многие подхватили коронавирус или слегли с пневмониями.

«На сегодняшний день достаточно много сотрудников заболели, поэтому есть определенные проблемы с комплектованием бригад. Тем не менее мы старались удерживать весь этот период 174 бригады», — заверил Бойков.

По словам заместителя главы комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрея Сараны, в районах имеется 321 бригада «неотложки» на весь город, и именно на них падает основная нагрузка, связанная с госпитализацией пациентов с ОРВИ, пневмонией, подозрением на коронавиурс или с COVID-19.

«Норматив по приезду по неотложной помощи — два часа», — сказал Сарана.

Он утверждает, что все бригады оснащены достаточным количеством средств индивидуальной защиты, чтобы оказывать помощь больным с коронавирусом.

Сарана также прокомментировал шокирующие фотографии с километровыми очередями из машин скорой помощи в петербургские стационары. В мае, по свидетельству медиков, был поставлен рекорд — бригады стояли в очереди более 11 часов.

«Это пиковая нагрузка, когда пациентов у нас одновременно становится достаточно много, в основном это понедельники и пятницы, в субботу и воскресенье наблюдается некоторое затишье, наверное, это связано с тем, что люди стараются дождаться рабочей недели и не попадать на выходные», — объяснил Андрей Сарана.

Кроме того, в очередях виноват и инфекционный регламент стационаров, перепрофилированных под коронавирус, утверждает он: пациенты не должны пересекаться, после каждого приходится проводить дезинфекцию.

«Собственно говоря, даже если выстраивается небольшая очередь из автомобилей скорой помощи, то все знают о том, что есть приоритет: пациенты, которые в этих машинах находятся и нуждаются в экстренной помощи, они госпитализируются мимо всей очереди», — сказал чиновник. Он добавил, что и в самой машине пациент находится под полноценным наблюдением медиков.

Заметим, следственные органы заинтересовались смертью молодой петербурженки, скончавшейся в середине апреля после того, как она несколько раз звонила в скорую помощь, но к ней так никто и не приехал.

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