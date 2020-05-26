Санкт-Петербург, 26 мая, 2020, 17:53 — ИА Регнум. Петербургские врачи допускают возможность повторного заражения уже переболевших коронавирусной инфекцией пациентов. Об этом 26 мая заявил академик Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Приемное отделение больницы

По имеющимся на сегодняшний день данным, медики не исключают вероятности повторного заражения коронавирусной инфекцией переболевших пациентов.

«Сегодня понятны сроки формирования иммунитета, сохранения иммунитета — 100−120 дней. Теоретически, такая возможность (повторного заражения) имеется. Сегодня есть случаи повторного инфицирования, только непонятно, это то, что не было диагностировано раньше, или повторное заболевание», — пояснил академик Шляхто.

Он также подчеркнул, что все люди, и те, кто переболел, должны быть осторожными. И даже имеющееся у них высокое количество антител к коронавирусу от повторного заболевания не гарантирует.

Напомним, Евгений Шляхто — глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, президент Российского кардиологического общества, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, академик РАН