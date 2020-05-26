Санкт-Петербург, 26 мая, 2020, 17:47 — ИА Регнум. Следователи Санкт-Петербурга прослушали аудиозаписи разговоров заболевшей петербурженки и диспетчера скорой помощи, которая якобы отказалась отправлять к девушке бригаду, из-за чего звонившая умерла. Из записей следует, что девушка сама отказалась от приезда «скорой» для госпитализации. Об этом выводе 26 мая сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Бригада скорой помощи в Петербурге

Напомним, в Петербурге была начата проверка по заявлению родителей 30-летней Марии Симоновой. Тело девушки было обнаружено в арендуемой ею квартире на Кондратьевском проспекте 18 апреля. Родители умершей рассказали, что накануне дочь почувствовала сильное недомогание и боли в области поясницы. Девушка несколько раз звонила в неотложку с просьбой оказать ей медицинскую помощь, однако диспетчер якобы отказывалась присылать медиков, мотивируя тем, что в больницах, занятых лечением коронавируса, нет свободных коек для других больных.

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В рамках проверки следователи установили, что в 03:29 17 апреля Мария звонила по номеру «112» с жалобами на боль в почках и сердце. Из содержания изъятой следователями аудиозаписи разговора следует, что оператор сообщила женщине о необходимости госпитализации в стационар, однако та от госпитализации и вызова бригады скорой медицинской помощи на дом отказалась. На что сотрудница службы предложила женщине перезвонить, если она передумает.

«Из объяснений фельдшера следует, что в течение часа после звонка она позвонила женщине для уточнения состояния ее здоровья и повторного предложения госпитализации. Женщина сообщила, что состояние ее здоровья несколько улучшилось и она намерена днем самостоятельно обратиться к врачу», — отметили в СКР.

Других телефонных вызовов 17 апреля 2020 года в экстренную службу «112» и медицинские учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга самой Марией не осуществлялось. В то же время звонки в экстренную службу «112» 18 апреля производились близкими лицами женщины, которые пытались узнать информацию о ее возможной госпитализации в медицинские учреждения.

«В настоящее опрошены знакомые умершей женщины, руководство и медицинские работники поликлиники, истребованы копии журнала вызовов скорой медицинской помощи, акт проверки врачебной комиссии, копии объяснений фельдшеров, выполняются иные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Кроме того, следствием назначена экспертиза полноты и правильности оказания медицинской помощи женщине. По результатам проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение, дана юридическая оценка действиям должностных лиц, а также установлены причины и условия происшедшего.

Как напоминает ИА REGNUM, губернатор Петербурга Александр Беглов 23 мая поручил провести проверку работы отделения неотложной медицинской помощи в Калининском районе. Вице-губернатор ОлегЭргашев, комитет по здравоохранению и администрация Калининского района должны представить главе города результаты служебного расследования.