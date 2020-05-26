Санкт-Петербург, 26 мая, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Оставшиеся без работы из-за пандемии коронавируса жители Ленинградской области привлечены на оплачиваемые общественные работы. В первый день на дороги региона вышли 29 человек. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба областной администрации.

Фото: пресс-служба КДХ Ленобласти. В Ленобласти стартовали общественные работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Ленинградской области предложили жителям альтернативную работу. Все те, кто лишился источника дохода, могут принять участие в общественных работах, за которые местные власти заплатят 24 260 рублей (два МРОТ).

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Сегодня 29 человек вышли на общественные работы в государственных дорожных ремонтно-строительных управлениях (ДРСУ) в Гатчинском, Киришском, Кировском, Выборгском, Всеволожском, Тосненском, Волховском и Ломоносовском районах Ленинградской области. Они занимаются вырубкой деревьев и кустарников, скашиванием травы и уборкой мусора в полосе отвода, очисткой и мойкой дорожных знаков, покраской бордюрного камня, барьерных ограждений, автобусных остановок и очисткой водоотводных лотков.

«Мы впервые вводим практику общественных работ — даем возможность заработка тем, кто из-за пандемии потерял доход, — отмечает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — Начать решили с дорожной отрасли, но в ближайшее время перечень таких работ будет расширен — в частности, мы планируем привлечь желающих граждан к расчистке и обустройству экологических троп».

До конца недели планируется трудоустройство еще 55 человек в этих же районах. С 1 июня к общественным работам присоединятся еще 87 человек.

Отметим, постановление об оплачиваемых общественных работах губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал на прошлой неделе. Оплата выполненной работы будет осуществляться за счет субсидий из регионального бюджета.

Не только оставшиеся совсем без работы жители региона, но и те, кто временно лишился ее — сотрудники предприятий, деятельность которых приостановлена — могут обратиться в удобный районный филиал Биржи труда, чтобы присоединиться к общественным работам.

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