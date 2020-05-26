Санкт-Петербург, 26 мая, 2020, 15:19 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд встал на сторону правительства города по иску, связанному с запретом появляться в публичных местах без масок и перчаток. Об этом сообщили в судебной пресс-службе.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в масках в первый день массочного режима в Санкт-Петербурге

26 мая состоялось заседание по иску петербурженки Александры Матвеевой, которая выступила против пункта постановления правительства № 121 об обязательном ношении масок и перчаток до 31 мая. Истица требовала признать этот пункт недействительным.

В суде она пояснила, что против ношения перчаток, так как «это доставляет дискомфорт» и может вызвать контактный дерматит. А в ношении медицинских масок она «вообще не видит смысла, если люди не дышат друг на друга и не контактируют между собой».

Суд в удовлетворении требований истца отказал.

Заметим, в Петербурге рассматривали еще один иск по делу о масках и перчатках — горожанин подал в суд на правительство и губернатора Александра Беглова за отказ раздавать средства защиты бесплатно. Смольнинский районный суд перенаправил истца в высшую инстанцию.