Санкт-Петербург, 26 мая, 2020, 13:01 — ИА Регнум. Городской суд Санкт-Петербурга отказал адвокату историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в изменении меры пресечения для своего подзащитного на домашний арест. Об этом 26 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

РВИО Олег Соколов

Сам Соколов участвовал в заседании по видеосвязи из следственного изолятора

Адвокат Соколова Александр Почуев вновь пытался изменить своему подзащитному избранную ранее меру пресечения в виде содержания под стражей. По мнению защитника, историк должен находиться дома со своими престарелыми родителями, которых он не видел со дня ареста и которым во время пандемии коронавируса необходима его помощь.

Как уточнили в пресс-службе, помимо этого, сторона защиты пожаловалась городскому суду на суд первой инстанции, которым, по его мнению, были нарушены требования открытости и гласности правосудия. Как заявил Почуев, у защиты отсутствуют данные о том, каким образом были выбраны те СМИ, которые присутствовали в зале районного суда.

«Адвокат сообщил судье Санкт-Петербургского городского суда, что СМИ, присутствующие в процессе, вели видео‑ и текстовый протокол, подразумевая, видимо, трансляции. Почуев пояснил, что он провел адвокатский осмотр трансляций, считает, что там есть нарушения и предвзятость», — добавили в объединенной пресс-службе.

В свою очередь, прокурор сообщил, что никакого отношения все вышесказанное и представленное адвокатом к делу не имеет. Суд согласился с прокурором и отказался приобщать комментарии Почуева к трансляциям СМИ.

«Суд апелляционной инстанции постановление Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 27.03.2020 года оставил без изменения, жалобу без удовлетворения. Соколов остается в СИЗО пока по 23.09.2020», — подытожили в судебной пресс-службе города.

По мнению же адвоката Александра Почуева, суть жалобы была в том, что в ходе судебных процессов Олег Соколов и его защита «подвергаются систематической травле, и грубейшие нарушения принципов открытости судебного процесса и права на защиту влияют на выносимые по его делу судебные решения».