Тверь, 26 мая, 2020, 12:50 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил предпринимателей региона с праздником — Днём российского предпринимательства. 26 мая глава региона побывал на производственной площадке тверской компании ООО «Люксупак», выпускающей картонные упаковки для различных отраслей промышленности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя побывал на площадке тверской компании ООО «Люксупак»

«В первую очередь хочу поздравить всех предпринимателей с праздником — Днем российского предпринимательства. Данное предприятие является ярким представителем сегмента среднего и малого бизнеса. Производства такого формата имеют колоссальные технологические возможности. Поддерживаем компанию в это непростое время, предоставили заем через региональный Фонд развития промышленности. Благодаря федеральным и региональным мерам поддержки сохранен коллектив компании, более того — здесь увеличено число рабочих мест более чем на 20%», — отметил Игорь Руденя после посещения производства.

Игорь Руденя на производстве осмотрел участки вывода форм, плоттерной резки, подготовки бумаги и картона, а также печатный цех и цех послепечатной обработки.

Компания ООО «Люксупак» производит 180 млн единиц продукции в год — это продукция полиграфии, индивидуальная картонная, бумажная и комбинированная упаковка, упаковка из микрогофрокартона, предоставляет услуги кашировкт, тиснения, УФ-лакировки. Среди заказчиков компании — ООО «Русская косметика», ООО «ФАРМТЕК» и многие другие. В настоящее время на предприятии работают 130 человек. Специалисты трудятся с соблюдением всех санитарных норм.

«Мы выпускаем картонную упаковку для различных отраслей, начиная с фармацевтики и заканчивая машиностроением. В период ограничений из-за коронавируса наша компания не снижала темпов, работали в ежедневном режиме, продолжали выпуск продукции», — рассказал генеральный директор Александр Леонов.

Предприятие активно пользуется мерами государственной поддержки. Так, компании одобрен заем Фонда развития промышленности Тверской области на сумму 7 млн рублей по программе «Оборотный капитал». Также предприятие получило микрозайм Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства на сумму 5 млн рублей по программе «Приоритет+» под 3% годовых. В стадии рассмотрения — заявка еще на один заем Фонда развития промышленности на сумму 13 млн рублей по программе «Оборотный капитал». Налоговые отчисления ООО «Люксупак» за 2019 год составили 11,5 млн рублей.

Всего, отметим, в 2020 году малый и средний бизнес Тверской области уже получил около 1,5 млрд рублей на сохранение стабильной работы в сложившейся эпидемиологической и экономической ситуации.