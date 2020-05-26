Санкт-Петербург, 26 мая, 2020, 11:51 — ИА Регнум. В центре Санкт-Петербурга с фасада шестиэтажного исторического дома на тротуар обрушились сразу четыре балкона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Https://vk.com/spb_today В центре Петербурга на тротуар обрушились балконы (цитата группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»)

ЧП произошло 26 мая в 11:11 мск в Центральном районе Санкт-Петербурга на улице Кирочная, дом 20.

С фасада шестиэтажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с третьего по шестой этаж. Как уточняют в ведомстве, в настоящий момент место ЧП ограждено.

«Сохраняется угроза падения балконных плит. Пострадавших нет. Здание включено в перечень объектов культурного наследия Петербурга», — отметили в Главном управлении МЧС.

Отметим, по данным паспорта многоквартирного дома №20 по Кирочной улице, шлакозасыпной многоквартирный жилой дом был построен в 1936—1937 годах и является признанным памятником архитектуры.