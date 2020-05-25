Балтимор, США, 26 мая, 2020, 00:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в День поминовения воздал дань уважения погибшим в войнах американским солдатам, возложив венок к Могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном, передаёт 25 мая агентство Reuters.

Twitter.com/realdonaldtrump Дональд Трамп

В ходе церемонии военный оркестр исполнил гимн страны, после чего американский лидер поправил венок и отдал честь. Мероприятие также посетили вице-президент Майкл Пенс, министр обороны Марк Эспер, председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и госсекретарь Майкл Помпео.

День поминовения жители США впервые отметили 30 мая 1868 года, отдав почести погибшим в гражданской войне между Севером и Югом. В Балтиморе во время войны 1812 года между США и Великобританией был написан текст нынешнего американского гимна. С 1971 года День поминовения официально объявлен общенациональным выходным днем.

Ранее посол США в Южной Корее Гарри Харриспочтил память американских солдат, погибших во время Корейской войны (1950−1953 гг).