Москва, 25 мая, 2020, 20:16 — ИА Регнум. «Достаточно сложно строить, если нет кирпичей…», «слишком много экспертных мнений, но мало толку…», «нужна новая система сбора данных…», «мы не знаем, как выглядит здоровье наших граждан…», «слишком много замкнутых кругов…», «достоверных данных нет, так как много бессимптомных…» — это мысли экспертов, которые провели онлайн-собрание 25 мая 2020 г. в Москве.

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Название громкое — «Настоящее и будущее: моделирование выхода из коронакризиса». Сказано за полтора часа немало. Среди экспертов физики, экономисты, математики, психологи, медики. В сухом остатке — практически ничего. Лишь как итог слова президента РАН академика Александра Сергеева:

«Вперед надо идти маленькими шажками… не рапортовать, а говорить правду».

Глава РАН упомянул о девальвации экспертного мнения. И это заметно всем. Буквально сегодня на ОРТ в передаче «Время покажет» два эксперта озвучили диаметрально противоположные суждения. Один — надо снимать ограничения срочно, никакой опасности нет. Другая — надо не спешить, возможна вторая волна, всё очень серьезно. Как тут быть власти? Как принять решение, если эксперты говорят такие вещи?!

Сказать, когда закончится пандемия, ученые не могут, заявил глава РАН. Он объясняет это тем, что мешает прогнозам «разброс данных по миру», а еще, как оказалось, «бессимптомные носители», которых аж до 90% насчитали!

«И чего же мы здесь хотим от математических моделей? — задается вопросом академик. — Ч то мы будем в них подставлять в виде коэффициентов. Этих данных просто нет! И нет их по объективным причинам, потому что много бессимптомных больных. Определить это невозможно, только как одномоментно проведя в стране тестирование, сказав, что результаты вот такие. Ясно, что этого никогда не будет. Мы работаем и будем работать в условиях значительной неопределенности. И высказывание категоричных мнений и планов с точностью до дня является с точки зрения экспертного сообщества в общем-то бессмысленным ».

Не думаю, что для большинства жителей планеты бессмысленно знать, когда же закончится вся эта ковидоссия. Невозможно бесконечно самоизолироваться, не работать, не гулять в парках, не стричься, не лечить зубы, не планировать отпуск, даже на скамейках почему-то в Москве сидеть нельзя — затянуты пестрыми лентами, видимо, сидение сильно мешает борьбе с COVID-19! Люди надеются на науку. На неё надеется власть, о чем сам же глава РАН неоднократно говорил. И что же в итоге?

« Принимая на себя упрек, что мы не можем что-то быстро предсказать, мы отвечаем, как эксперты, что такое предсказание чрезвычайно неопределенно в условиях, сложившихся в связи с коронавирусом , — сообщил Александр Сергеев. — Н о работать надо. Нужны более определенные данные, которые есть по разным странам и по разным регионам у нас в стране. И, конечно, статистика должна быть максимально честной. Никого не хочу упрекать конкретно, но это важно, если с нас спрашивают точного предсказания ».

Нельзя не согласиться с мнением психолога, заведующего лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН, Тимофея Нестика, что пора переходить от риторики войны к позитивной риторике, давать больше информации, чтобы люди могли строить планы.

« Если мы нагнетаем, но нет понимания, как именно обезопасить себя и близких, то это приводит к недооценке серьезности угрозы , — отметил ученый, — к тому, что сама проблема начинает обесцениваться ».

В условиях неопределенности и диаметрально противоположных прогнозов и оценок ученых труднее всего приходится простым гражданам. Психологически непросто соблюдать самоизоляцию и социальное дистанцирование, ограничивать свою жизнь четырьмя стенами. И все же решение проблемы COVID-19 — хочется в это верить — будет найдено, как нашлось решение проблемы чумы или оспы, кори или полиомиелита. Свой вклад в борьбу с пандемией может внести каждый из нас: набраться терпения, и беречь себя и своих близких.