Москва, 25 мая, 2020, 19:44 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России подтверждает свою рекомендацию гражданам воздерживаться от любых поездок за рубеж, не связанных с крайней жизненной необходимостью. Об этом говорится в распространённом 25 мая заявлении ведомства.

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В МИД отметили, что исходя из развития эпидемической обстановки, международные поездки по-прежнему представляют повышенные риски, а заявления ВОЗ указывают на угрозу возникновения второй волны пандемии коронавируса в мире.

Отмечается также, что несмотря на постепенное возобновление работы консульских учреждений Российской Федерации, оказание консульского содействия российским гражданам по-прежнему затруднено во многих странах.

Кроме этого, в ведомстве напомнили об ограничениях международного транспортного сообщения, отметив, что на сегодняшний день тысячи граждан России по всему миру ещё ожидают вывозные авиарейсы на родину.

«Учитывая вышеизложенные обстоятельства, МИД подтверждает актуальность ранее озвученных министерством рекомендаций воздерживаться от любых поездок за пределы России, которые не связаны с крайней жизненной необходимостью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что весомым основанием для совершения поездки за рубеж могут быть лишь такие ситуации, как необходимостьполучения экстренного лечения или посещение тяжелобольных родственников.