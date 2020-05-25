Турция, 5 марта, 2008, 10:45 — ИА Регнум. Сегодня, 5 марта, пройдут три ответных матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Особняком стоит противостояние мадридского "Реала" и итальянской "Ромы". В первом поединке римляне в родных стенах добились победы со счетом 2:1. Португальский "Порту" дома встретится с немецким "Шальке" и попытается взять реванш за поражение двухнедельной давности со счетом 0:1. Лондонский " Челси " имеет неплохие шансы на выход в четвертьфинал. Для этого команде Романа Абрамовича достаточно в Лондоне с минимальным счетом одолеть греческий "Олимпиакос" (первый матч - 0:0). Еще один матч 1/8 финала ЛЧ пройдет 11 марта. Встретятся "Интер" (Италия) и английский "Ливерпуль".

Накануне же стали известны первые четверьфиналисты. Путевку в 1/4 финала добыли лондонский "Арсенал", победивший по сумме двух встреч действующего победителя ЛЧ "Милан", турецкий "Фенрбахче", взявший верх над испанской "Севильей", а также испанская "Барселона" и английский " Манчестер Юнайтед ", переигравшие соответственно "Селтик" (Шотландия) и французский "Лион".

Отметим, что жеребьевка 1/4 финала, 1/2 финала Лиги чемпионов и решающего матча этого турнира пройдет 14 марта в швейцарском Ньоне, начиная с 15:00 по московскому времени.