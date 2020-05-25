Санкт-Петербург, 25 мая, 2020, 18:00 — ИА Регнум. Церемония вручения знаков отличия новым почетным гражданам Петербурга, которая обычно проходила 27 мая, не состоится. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в городском парламенте.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

По городскому закону церемония должна проводиться накануне или в день основания города, но из-за коронавируса ее решили перенести на более поздний срок. Кроме того, в Законодательное собрание поступило официальное обращение на эту тему от новых почетных граждан — главы центра им. Алмазова ЕвгенияШляхто и руководителя ГУП «Петербургский метрополитен» ВладимираГарюгина.

«Академик Евгений Шляхто находится сегодня на передовой борьбы с распространением инфекции. Безусловно, его обращение к парламенту с просьбой о переносе церемонии является очень весомым аргументом», — заявил спикер ЗакСа ВячеславМакаров («Единая Россия»).

По словам Макарова, церемония обязательно состоится и пройдет в полном соответствии с многолетней традицией. Парламент назначит дату, как только будут сняты санитарные ограничения.

Напомним, в этом году за звание почетного гражданина со Шляхто и Гарюгиным соперничали народная артистка ЭдитаПьеха и поэт ИльяРезник, но проиграли — большинство единороссов в Заксобрании выбрали других кандидатов.