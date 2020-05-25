Москва, 25 мая, 2020, 17:08 — ИА Регнум. Масочный режим в России продлится не менее двух месяцев, сообщили 25 мая в Роспотребнадзоре.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В медицинской маске

По данным ведомства, в России зарегистрировано 8946 подтверждённых случаев COVID-19. Заражение коронавирусом зафиксировано в 83 регионах.

На первом месте по числу выявленных случаев заражения находится Москва (2560), на втором — Подмосковье (831), на третьем — Санкт-Петербург (374).