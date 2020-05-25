Москва, 25 мая, 2020, 16:58 — ИА Регнум. Правительство России готово в ближайшее время приступить к поэтапному снятию ограничений для внутреннего туризма. Об этом сообщил на брифинге 25 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Станислав Матяшов ИА Красная Весна Турист

По его словам, рекомендации правительства по поэтапному выходу туристической отрасли из режима карантина будут опубликованы до 1 июня. При этом рекомендация воздерживаться от туристических поездок за рубеж останутся в силе.

Вице-премьер также заявил, что на сегодняшний день 23 субъекта Федерации уже готовы к смягчению ограничительных мер, так как эпидемиологическая обстановка в этих регионах соответствует первому этапу снятия карантина по критериям, определённым Роспотребнадзором.