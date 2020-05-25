Москва, 25 мая, 2020, 16:49 — ИА Регнум. В Москве планируется дальнейшее смягчение ограничений, сообщил 25 мая мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Mos.ru Сергей Собянин

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в городе улучшается, поэтому в планах столичных властей новое смягчение ограничений.

Так, с 26 мая приюты для бездомных собак и кошек откроют двери для волонтёров. Они смогут передавать лекарства, корма, а также выгуливать животных. Всего откроется 13 приютов.

«Потребность в помощи очевидна — более двух месяцев изоляции питомцы приютов получали только стандартный уход», — написал мэр.

Для посещения нужно получить ID волонтёра в ГБУ «Мосволонтёр».