Рига, 25 мая, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Падение объёмов транзита российских грузов привело в 2019 году к убыткам Латвийской железной дороги в размере 9,328 млн евро, против прибыли в 14,408 млн в 2018 г. Об этом пишет 25 мая портал Diena. lv со ссылкой на отчёт предприятия.

BirdsEyeLV Железная дорога. Латвия

В документе говорится, что общий оборот концерна сократился за год на 7,5%, до 337,645 млн евро. Основную часть доходов Латвийской железной дороги по-прежнему генерируют грузовые перевозки, осуществляемые LDz Cargo.

Отмечается, что всего было перевезено 41,49 млн тонн грузов, что на 7,77 млн, или 15,8% меньше, чем в 2018 г. При этом объём импортных перевозок, формирующих 79,4% от общего числа, упал ещё больше, на 18,6%, до 32,949 млн тонн.

По-прежнему, 70,4% всех импортных грузов для Латвии обеспечила Россия, 21,7% — Белоруссия, доля идущей на третьем месте Литвы всего 5%.