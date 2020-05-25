Москва, 25 мая, 2020, 14:51 — ИА Регнум. Анализ на коронавирус не даёт мгновенного результата, и в связи с этим тестирование выпускников перед ЕГЭ на вирус не имеет смысла. Об этом в интервью «Российской газете» заявила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

«Тестирование на коронавирус, чтобы вы понимали, — это достаточно сложная процедура, которая не дает мгновенный результат — он может быть готов на следующий день. Поэтому проводить тестирование непосредственно перед началом экзамена — бессмысленно», — сказала Руженцова.

По её словам, проверка на коронавирус сдающих заранее — также не панацея, поскольку организация такого процесса сложна, результаты тестов могут быть ложноотрицательными, а состояние человека к экзамену может измениться.

Руженцова отметила, что всех сдающих проверят на клинические проявления коронавируса и будут измерять температуру в утро перед экзаменом на входе в ППЭ.