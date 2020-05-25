Москва, 25 мая, 2020, 14:43 — ИА Регнум. Соблюдение масочно-перчаточного режима в помещениях сегодня является необходимостью. Об этом в интервью «Российской газете» заявила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Андрей Пронин ИА REGNUM Медицинские маски

«Сегодня наша позиция в том, что ношение масок и перчаток в помещениях все-таки необходимо, если есть риск заболевания. Даже на экзаменах, ведь это действительно помогает предотвратить распространение инфекции», — сказала Руженцова.

По её словам, в случае, если подобные риски будут близки к нулю, то соблюдение такого режима детьми не обязательно.

Руженцова также подчеркнула, что рекомендации Роспотребнадзора постоянно обновляются с учётом ежедневно меняющейся ситуации, которая различается от региона к региону. Она напомнила об универсальности рекомендаций по проведению ЕГЭ.