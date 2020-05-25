Санкт-Петербург, 25 мая, 2020, 14:28 — ИА Регнум. В Петербурге скорректировали график включения уличных громкоговорителей, оповещающих граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции в период действия ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией. Это сделано с учетом пожеланий родителей маленьких детей.

Дарья Драй ИА REGNUM Громкоговоритель на базе автомобиля оповещает о режиме самоизоляции

Как сообщили 25 мая в комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга, начиная с 31 марта городская система оповещения была задействована уже более 70 раз. После первых дней работы и поступления предложений от петербуржцев график ее включения несколько раз корректировался, чтобы не мешать отдыху горожан, в том числе маленьких детей.

«Сейчас звуковое оповещение происходит дважды в день через день в 11:10 и 17:10. Для лучшего понимания речевого сообщения оно повторяется 2−4 раза при каждом задействовании», — отметили в Смольном.

При оповещении жителей одновременно включаются более восьми тысяч уличных громкоговорителей.

Решение о задействовании системы информирования населения Санкт-Петербурга принято межведомственным городским координационным советом по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции и утверждено 27 марта 2020 года губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.