Минск, 25 мая, 2020, 14:13 — ИА Регнум. Вторая волна распространения коронавирусной инфекции возможна в Белоруссии осенью и зимой. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 25 мая в ходе совещания по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам, передаёт его пресс-служба.

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По его словам, в стране постепенно улучшается эпидемиологическая ситуация, в больницах «коек предостаточно», а тяжёлых пациентов стало меньше.

«Но при этом мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться», — предупредил Лукашенко и добавил, что «расслабляться нельзя».

Глава Белоруссии отметил, что заболеваемость спала в Витебске, в Минске наблюдается плато, снижение зафиксировано в Минской и Могилёвской областях. Контролировать необходимо Брестскую и Гомельскую области, где эпидемия началась позднее.