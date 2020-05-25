Чебоксары, 25 мая, 2020, 10:47 — ИА Регнум. В Чувашии выявлено ещё 97 носителей коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

По данным на 25 мая (10:35 мск), с начала пандемии в Чувашии выявлено 2387 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 97. Выздоровели 720 человек, в том числе за последние сутки выздоровление зарегистрировано у трёх пациентов с COVID-19.

Умерли 11 человек, все они — пожилые люди, у которых также имелись сопутствующие тяжёлые патологии. Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая стало известно о смерти 81-летнего пенсионера, у которого также была гипертоническая болезнь третьей стадии, хроническая ишемия мозга. 23 мая умер 74-летний пациент, у которого, помимо COVID-19 был постинфарктный кардиосклероз, нарушения ритма сердца, хроническая болезнь почек.

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Напомним, антилидерами по числу выявленных носителей коронавируса в Чувашии являются Чебоксар и Ядринский район, где на 24 мая подтверждено соответственно 730 и 161 случай заражения. 26 мая в город Ядрин в Чувашии выедет большая рабочая группа для изучения на месте эпидемиологической ситуации. По итогам выезда будут сформированы рекомендации для принятия возможных дополнительных ограничительных мер.