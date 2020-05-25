Чебоксары, , 06:36 — REGNUM В Чувашии за два последних дня скончались два пациента с COVID-19, оба — пожилые граждане. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики.

В одной из больниц в Алатырском районе Cap.ru

24 мая стало известно о смерти 81-летнего пенсионера, у которого был подтверждён COVID-19. По данным минздрава, он был госпитализирован в БСМП 23 апреля.

«У мужчины была тяжелая сопутствующая патология: гипертоническая болезнь третьей стадии, хроническая ишемия мозга», — говорят в ведомстве.

23 мая умер 74-летний пациент, который с 29 апреля находился на госпитализации в Ибресинской ЦРБ.

«У пациента имелась тяжелая сопутствующая патология: постинфарктный кардиосклероз, нарушения ритма сердца, хроническая болезнь почек», — уточняют в минздраве.

В министерстве отмечают, что «врачи сделали все возможное, но спасти пациентов не удалось», выразив соболезнование родным и близким.

«Берегите себя и своих близких. Используйте маски, антисептические средства и соблюдайте социальную дистанцию», — призывают в министерстве здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии выявлено 2290 носителей коронавируса. Антилидером по числу заражений являются Чебоксары. В настоящее время 1559 человек больны COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 717 человек, умерли 11 человек.

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