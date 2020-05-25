Санкт-Петербург, 25 мая, 2020, 10:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге, предположительно, новой жертвой COVID-19 стал еще один врач-терапевт госпиталя Медсанчасти МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» Анатолий Гольник. Об этом 25 мая сообщает знакомая медика Ольга Б. на своей странице в социальной сети.

Фото: vk.com/id2752576 Врач-терапевт Анатолий Гольник

«23 мая 2020 года, 23:40, после трех недель борьбы с К-19, остановилось сердце Анатолия Ивановича Гольника, прекрасный врач и человек! Выражаем коллегам и родным искренние соболезнования! Вечная память и Царство Небесное!» — говорится в сообщении пользовательницы.

Официальную причину смерти медиков, как и других пациентов, устанавливает специальная комиссия. Заключение о смерти может делаться в срок от нескольких дней до нескольких недель. Эти данные сообщаются только родственникам покойного.

Отметим, в настоящий момент власти Санкт-Петербурга официально подтвердили смерть от коронавирусной инфекций лишь восьми медицинских работников города — именно столько медиков упоминалось в сообщениях о соболезновании от имени губернатора города.

До недавнего времени, по неофициальным данным, было известно о смерти 21 медицинского работника. Об этих случаях сообщали их родные, коллеги и друзья.