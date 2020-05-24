Санкт-Петербург, 24 мая, 2020, 10:49 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за сутки количество летальных исходов от коронавирусной инфекции увеличилось сразу на 20 случаев, сообщили 24 мая в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Такой значительный рост смертности от COVID-19 в городе наблюдается впервые с начала пандемии, ранее сообщалось не более чем о шести смертях в сутки. Общее количество летальных исходов в Петербурге за всё время, с учетом новых данных, составило 133 случая.

Напомним, что причину смерти пациента с коронавирусной инфекцией устанавливает специальная комиссия, на подготовку заключений уходит от нескольких дней до нескольких недель, поэтому в суточную статистику попадают смертельные случаи, произошедшие за определенный предыдущий период, а не вчерашний день.

За последние сутки, то есть в субботу, 23 мая, выявлено 384 новых случая заражения, их общее количество достигло 13 339 случаев. За сутки выздоровевшими признали 328 человек, общее количество переболевших в Петербурге — 3452 человека.

Напомним, за последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 10 365 человек.