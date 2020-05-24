Москва, 24 мая, 2020, 10:17 — ИА Регнум. Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале высказался об отсутствии всплеска COVID-19 после майских праздников:

Dmitry Rozhkov Александр Мясников

«Вы заметили, что всплеска заболеваемости после майских праздников не произошло? Наоборот — темпы прироста постоянно снижаются. В большинстве случаев инкубационный период COVID-19 — 4−5 дней. Две недели — значительно реже. Так вот, не только после Первомая и Дня Победы, но и после 12 мая — даты относительных послаблений — всплеска не было.

Вроде как пронесло, будем осторожно надеяться, что пронесёт и впредь. Нам удалось избежать взрывного распространения вируса и не было нужды прибегать к суровому карантину «a la Китай». Работали рынки и супермаркеты, метро и др. общественный транспорт, не было комендантского часа. В Москве только официально более трех млн человек посещали работу. А не официально? Я лично стоял бывало в пробках, особенно в начале мая.

К чему это я? Просто, когда выходят из строжайшего карантина — риски одни: один неосторожный чих, и понеслось опять! Когда из такого, как у нас — контрасты куда меньшие, меньше и риски. Что мы и видим после майских праздников. (Иллюзий по соблюдению строгой самоизоляции на майские ни у кого нет? Я у себя под Верией такого скопления людей и машин давно не видел). Так что будем надеяться, что постепенное ослабление режима пройдёт для нас благополучно. Если не будем дергаться: поспешай медленно!«

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико отмечал, что развитие эпидемии коронавируса в России прекратится, когда 95% граждан выработают к нему иммунитет, а достигнуть этого можно только при помощи вакцинации.