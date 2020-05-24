Санкт-Петербург, 24 мая, 2020, 09:20 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в Александровском саду жители города оставили после себя гору мусора, передает 24 мая корреспондент ИА REGNUM.

Александровский сад

Отметим, ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о сохранении до 31 мая в городе всех введённых запретов и ограничений «в связи ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки».

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявлено 12 955 случаев заражения коронавирусом. От болезней, вызванных инфекцией, скончались 113 человек, выздоровели — 3124.

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