Санкт-Петербург, 23 мая, 2020, 13:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в субботу, 23 мая, стало известно о смерти еще одного врача, заразившегося коронавирусной инфекцией. От осложнений COVID-19 умерла заведующая первым кардиологическим отделением городской больницы №26 на улице Костюшко Галина Литвинова.

Горбольница №26 Заведующая 1 кардиологического отделения городской больницы №26 Галина Литвинова

«22 мая 2020 умерла заведующая 1 кардиологического отделения Литвинова Галина Анатольевна! Трудно выразить словами нашу скорбь! Пусть хоть малым утешением станут добрые слова и Светлая память о Вас!» — говорится в сообщении больницы №26 на странице этого медицинского учреждения в социальной сети.

По неофициальным подсчетам представителей общественности и прессы, Галина Литвинова стала 22-й жертвой COVID-19 среди медицинского персонала Санкт-Петербурга. Официально причину смерти пациентов с коронавирусом устанавливает специальная комиссия спустя несколько дней или даже недель. Эти сведения сообщаются только родственникам.

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Ранее, по неофициальным данным, в Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции скончался 21 медицинский работник. Родственники, друзья и коллеги сообщили о смерти:

59-летней медсестры Татьяны Авдониной, 46-летней медсестры травматологического отделения Ольги Новиковой, 56-летней операционной медсестры Валентины Шужиной и 71-летней врача-гинеколога ЛарисыВеселаго — из НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе;

50-летнего анестезиолога-реаниматолога Сергея Белошицкого и 51-летнего заведующего нейрохирургическим отделением Алексея Филиппова — из Александровской больницы;

55-летней медицинской сестры Светланы Давтян и 30-летней медсестры Марии Тышко — из Госпиталя для ветеранов войн;

60-летней санитарки ТатьяныКанкиа и 54-летней санитарки Юлии Ясюлевич НМИЦ Травматологии и Ортопедии им. Р. Р. Вредена;

67-летнего врача оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимира Маньковича и его коллеги, 69-летней врача отдела медицинской эвакуации Антонины Рынды;

71-летнего заведующего отделением лучевой терапии Городской клинической больницы №31, врача-рентгенолога Виктора Парафило; 64-летней врача-пульмонолога Елизаветинской больницы Лилии Уон, 56-летнего хирурга городской больницы №20 Александра Костыгина;

А также 58-летней медсестры поликлиники Натальи Рожковой. 56-летней медсестры больницы Святой Марии Магдалины Елены Суглобовой, 55-летней педиатра детской клинической больницы Ирины Бурнышевой, 45-летней рентгенлаборанта городской больницы №15 Людмилы Жиленковой, 53-летней Марины Дубровской, которая работала анестезиологом в клинической больнице «РЖД-Медицина».

Кроме того, в список медработников, ставших жертвами коронавируса, была включена уборщица технических помещений Центральной станции скорой помощи — 84-летняя Антонина Антонова.

Официальных подтверждений полного списка погибших от коронавирусной инфекции врачей нет. Городские власти признали смерть от осложнений, вызванных COVID-19, лишь пяти медиков.